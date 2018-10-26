Главный тренер БАТЭ заявил, что команда нацеливается на борьбу за место в нокаут-раунде

Будем стремиться выйти в плей-офф. Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после поражения от "Челси", 1:3, заявил, что команда нацеливается на борьбу за место в нокаут-раунде. Накануне "Види" неожиданно победил ПАОК, поэтому сразу у трех команд - по три балла. Безальтернативный лидер - "Челси". У синих - 9 очков.