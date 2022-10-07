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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" не хочет отпускать Криштиану Роналду
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хааг не хочет отпускать Криштиану Роналду из клуба в зимнее трансферное окно, несмотря на небольшое игровое время португальца. В этом сезоне Премьер-лиги Роналду в старте "красных дьяволов" появился лишь раз. Накануне, напомним, "Манчестер Юнайтед" победил в 3-м туре Лиги Европы кипрскую "Омонию", 3:2.
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