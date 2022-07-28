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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" не смог убедить Роналду остаться в клубе

Трудности перевода. По сообщению прессы Великобритании, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хааг не смог убедить Криштиану Роналду остаться в клубе. Сообщается, что 37-летний португалец сам попросил руководство клуба освободить его от контрактных обязательств за год до их завершения и выйти на трансферный рынок.

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