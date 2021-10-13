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Главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу прокомментировал матч Беларусь - Лихтенштейн
Многие из ребят молодежной сборной доберутся до уровня национальной. Главный тренер сборной Беларуси U-21 по футболу Сергей Ясинский с оптимизмом смотрит в будущее, несмотря на провальный старт квалификации. Отрадно, что хоть накануне белорусы разгромили сверстников из небольшого европейского княжества Лихтенштейн - 6:0. Хет-триком в составе хозяев отметился Владислав Морозов.
На сегодняшний день в этой сборной проблема только одна: очень малое количество игровой практики у некоторых футболистов. Некоторые играют, они при деле, они в хорошей спортивной форме. А некоторым катастрофически не хватает конкретной игровой практики.
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