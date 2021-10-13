Главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу прокомментировал матч Беларусь - Лихтенштейн

На сегодняшний день в этой сборной проблема только одна: очень малое количество игровой практики у некоторых футболистов. Некоторые играют, они при деле, они в хорошей спортивной форме. А некоторым катастрофически не хватает конкретной игровой практики.

Сергей Ясинский, главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу