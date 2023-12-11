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Главный тренер сборной Беларуси по футболу Карлос Алос Феррер станет гостем проекта "На грани фола"
Главный тренер Национальной сборной Беларуси по футболу Карлос Алос Феррер 11 декабря станет гостем проекта телеканала "Беларусь 5" "На грани фола".
Под его руководством Беларусь в ноябре добилась двух побед, а также в октябре сыграла в результативную ничью с фаворитом группы - Швейцарией. Неделю назад улучшилась и наша позиция в рейтинге ФИФА, мы вернулись в топ-100.
Творческая команда проекта "На грани фола" впервые пошла на такой эксперимент, ведь процесс общения пройдет в живом и импровизированном диалоге.
Эфир программы "На грани фола" с Карлосом Алосом Феррером смотрите в 20:45 на "Беларусь 5".
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