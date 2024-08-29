Главный тренер сборной Беларуси по футболу рассказал о шансах на победу и планах на сезон

Национальная сборная Беларуси по футболу на следующей неделе стартует в новом розыгрыше Лиги наций, где у нее стоит задача занять первое место в своей группе и подняться на дивизион выше. Команда соберется уже в ближайшие дни, а главный тренер сборной Беларуси по футболу Карлос Алос Феррер сборной специально для Агентства теленовостей дал интервью АТН.

Карлос Алос Феррер уверен, что победа возможна, даже несмотря на то, что группа очень ровная по составу. "Но мы стремимся к победе. Если ты не ставишь перед собой максимальные задачи - нет смысла играть в футбол", - уверен тренер.

На вопрос, как удалось вернуть в команду Александра Мартыновича спустя несколько лет, Карлос Алос Феррер рассказал, что Александр очень опытный игрок, и он рад (Карлос Алос Феррер. - Прим. ред.), что он присоединится к сборной в сентябре. "Он рад помочь родной сборной Беларуси и заинтересован в этом. Я с ним разговаривал. Он не только опытный футболист, но тот игрок, который сейчас лидер Кайрата из Казахстана", - подчеркнул главный тренер.

И вообще, преподаватель в целом очень доволен списком, который вызвал на эти сборы. Подобралась команда, в которой есть такой драгоценный сплав опыта и молодости. И креативные игроки в том числе.