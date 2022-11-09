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Главный тренер сборной Беларуси U-21 Сергей Ясинский назвал состав на ближайшие матчи
25 футболистов на ближайший сбор вызвал главный тренер молодежной сборной Беларуси Сергей Ясинский. В списке достаточно тех, кто обладает достойной игровой практикой в клубах Высшей лиги, в том числе Черняк, Шуманский и Лисакович. Белорусам предстоит провести два товарищеских матча против Ирана, и оба в Беларуси. 16 ноября на "Борисов-Арене", 19-го - на стадионе "Трактор".
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