Главный тренер "Цмокі-Мінск" и его помощник отправлены в отставку

Главный тренер "Цмокі-Мінск" Александр Крутиков и его помощник Егор Мещеряков отправлены в отставку. Причина - неудовлетворительные результаты клуба. В Лиге ВТБ "драконы" в двенадцати поединках одержали лишь две победы, а в конце прошлого года вылетели из Кубка ФИБА.