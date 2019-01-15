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Главный тренер "Цмокі-Мінск" и его помощник отправлены в отставку

Главный тренер "Цмокі-Мінск" Александр Крутиков и его помощник Егор Мещеряков отправлены в отставку. Причина - неудовлетворительные результаты клуба. В Лиге ВТБ "драконы" в двенадцати поединках одержали лишь две победы, а в конце прошлого года вылетели из Кубка ФИБА.

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