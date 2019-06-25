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Главный тренер женской сборной Беларуси Юрий Волк о развитии баскетбола 3х3

В активе у белорусов две бронзовые медали в баскетболе 3х3. Их ценность возрастает - вид спорта игровой, а значит зрелищный, а еще баскетбол 3х3 - вид спорта очень молодой.

Сегодня у нас в студии Юрий Волк - главный тренер женской сборной Беларуси и Сергей Вабищевич - игрок мужской сборной. Первый вопрос: Вы довольны результатом на данном этапе развития вида спорта либо хотели лучше? (видео).

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