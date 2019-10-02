Глеб Дударев поборется сегодня за медали чемпионата мира по легкой атлетике в метании молота

В финал белорус вышел 11-м. Решающие состязания в этом виде программы начнутся в 21:40. Кроме того, Виталий Жук стартует в десятиборье. Сегодня спортсменам предстоит выступить в пяти видах программы. Алена Дубицкая и Алена Пасечник сделают все возможное, чтобы попасть в число 12 финалисток в толкании ядра. А Дарья Борисевич выйдет на старт предварительных забегов на дистанции 1500метров.