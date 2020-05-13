Глеб Гарбуз - самый ценный гандболист чемпионата Швейцарии

Белорус Глеб Гарбуз - самый ценный игрок чемпионата Швейцарии. Гандбольный союз этой страны наградил званием MVP именно разыгрывающего из клуба "Кринс-Люцерн".Напомним, Глеб Гарбуз стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии, забросив 163 мяча. Ближайшего преследователя Бо Спеллерберга он опередил на 25 точных бросков.



