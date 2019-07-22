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Глеб Макаренко завоевал золото в первый соревновательный день Европейского юношеского фестиваля

Борец греко-римского стиля Глеб Макаренко завоевал золото в первый соревновательный день Европейского юношеского фестиваля. В весовой категории до 55 кг белорус в финале оказался сильнее Ромео Беридзе из Грузии.

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