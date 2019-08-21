Глеб Солодуха и Денис Махлай пробились в финал чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который стартовал сегодня в венгерском Сегеде. В полуфинале в заезде каноэ-двоек белорусы финишировали со вторым временем. Решающий заезд в этом виде программы пройдет в вечерней сессии 23 августа. В этот же день медали разыграют и байдарки-четверки на дистанции тысяча метров. По итогам утренней программы в финал вышли наши Роман Петрушенко, Павел Медведев, Виталий Белько и Игорь Бойчевский. Напомним, прямые трансляции с чемпионата мира ведет телеканал "Беларусь 5".