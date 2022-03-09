Гол Егора Шаранговича помог "Нью-Джерси" победить "Колорадо" в НХЛ

Волевую победу у себя дома этой ночью в НХЛ добыли "Нью-Джерси Девилз", чьи цвета защищает белорусский форвард Егор Шарангович. "Девилз" в начале второго периода уступали "Колорадо" 0:3, но в этой же двадцатиминутке смогли сравнять счет. Вторая шайба была с ассистенции белоруса. В третьем периоде Егор уже забросил сам, причем в меньшинстве. Итог - 5:3. На счету нашего соотечественника плюс 2 по системе "+/-", три перехвата и 18 минут 55 секунд на льду.