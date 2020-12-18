Гол Ибрагимовича - лучший в истории MLS

Гол бывшего нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича в ворота "Лос-Анджелеса" в дебютном матче за клуб признан лучшим в истории MLS. Швед отправил мяч в ворота ударом слету с 40 метров. Лучший гол был выбран в результате голосования на сайте MLS. Всего на это звание претендовало 25 взятий ворот.



