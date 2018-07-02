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Гол Лаптева на 67-й минуте помог солигорскому "Шахтеру" победить "Смолевичи"
Гол Лаптева на 67-й минуте помог солигорскому "Шахтеру" победить "Смолевичи" в 14 туре чемпионата страны по футболу. Еще в двух матчах воскресенья "Городея" разошлась миром с "Витебском" - 1:1, а минское "Динамо" дома победило "Днепр" - 2:1. Турнирную таблицу возглавляет БАТЭ - 35 очков в активе. Второе место и 31 балл у "Динамо-Минск". "Витебск" третий, 28 пунктов. Столько же очков у четвертого "Шахтера".
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