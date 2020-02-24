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Гол Павла Нехайчика принес сборной Беларуси победу над Узбекистаном

Гол Павла Нехайчика на 26-й минуте матча принес сборной Беларуси победу над Узбекистаном 1:0. Товарищеский матч национальных команд состоялся накануне в Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, наши футболисты готовятся к полуфиналу Лиги наций против Грузии, который пройдет 26 марта в Тбилиси.
26 февраля белорусы сыграют в Болгарии против местной сборной.

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