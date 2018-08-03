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Гол Павла Нехайчика выводит в следующий этап брестское "Динамо"

Гол Павла Нехайчика на пятой добавленной выводит в следующий этап брестское "Динамо". 5:4 по сумме двух игр с греческим "Атромитосом". 

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