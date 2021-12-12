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Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" победить "Норвич"

802-й гол в карьере, ставший победным, забил Криштиану Роналду в ворота "Норвича" накануне. Португальский гений отличился с пенальти на 75-й минуте. Благодаря этому коуч "МЮ" Ральф Рангник отметился занятным достижением. Он - первый тренер "МЮ" за 118 лет, выигравший два первых матча с сухим счетом. В таблице чемпионата "Манчестер Юнайтед" идет пятым.

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