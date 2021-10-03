Гол с центра поля забил нападающий футбольного клуба "Катар" Юсеф Белайли в матче с "Аль Гарафом" в Лиге звезд. Уже в добавленное арбитром время форвард сборной Алжира после передачи от штрафной своей команды сумел обыграть соперника в центре. Увидев, что вратарь соперников вышел из своей зоны, рискнул и сильным ударом отправил мяч в сторону ворот. Удар оказался точным. Интересно, что этот гол стал вторым, забитым Белайли в этом поединке. А для "Катара" - матч первый победный в сезоне.