"Голден Стэйт" сильнее "Далласа" в первом матче финала Западной конференции НБА

В одном из самых занятных противостояний плей-офф НБА "Голден Стэйт Уорриорз" побеждает в первом поединке финала Западной конференции "Даллас Маверикс". В Сан-Франциско добыта виктория - 112:87. Самым результативным в составе победителей стал не кто иной, как Стеф Карри, который оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов.