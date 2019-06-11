"Голден Стэйт" сокращает отставание в финальной серии НБА

"Уорриорз" в гостях переиграли "Торонто" 106:105. 31 очко, 8 подборов, 7 передач в составе победителей записал на свой счет Стеф Карри. В серии до четырех побед пока ведут "Рэпторс" 3:2. Следующий матч пройдет в ночь с четверга на пятницу.