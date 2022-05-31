Голкипер Константин Шостак перейдет в минское "Динамо"

Голкипер сборной Беларуси по хоккею Константин Шостак продолжит карьеру в родном клубе. Страж ворот перейдет в столичное "Динамо". Напомним, прошлый сезон Шостак начинал в "Северстали" в регулярном розыгрыше КХЛ, в тринадцати матчах одержал 6 побед при коэффициенте надежности 2,7. Затем играл в финской элитной лиге за команду ЮП, где данный показатель составил 3,26 - 90 % отраженных бросков.