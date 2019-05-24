Голкипер сборной Беларуси Денис Щербицкий попал в сферу интересов российского "Зенита"

Голкипер БАТЭ и национальной сборной Беларуси Денис Щербицкий попал в сферу интересов российского "Зенита", сообщает интернет-портал "чемпионат.ком". У 23-летнего вратаря долгосрочный контракт с борисовским клубом. Игру Щербицкого можно будет увидеть сегодня. В 9-м туре чемпионата Беларуси БАТЭ примет "Слуцк". Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 18:35.