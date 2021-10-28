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Голландский наставник футбольного клуба "Барселона" отправлен в отставку
Куман - аут. Голландский наставник Барселоны и легенда клуба как игрок официально отправлен в отставку, о чем около полуночи сообщил сайт сине-гранатовых. Ситуация назревала, однако неустойка Рональда была велика, и он ее получит -около 12 миллионов евро. Последней каплей стало поражение накануне от Райо Вальекано, где победный гол забил Радамео Фалькао. Кандидат на пост коуча "Барсы" -великий Хави.
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