Голландский наставник футбольного клуба "Барселона" отправлен в отставку

Куман - аут. Голландский наставник Барселоны и легенда клуба как игрок официально отправлен в отставку, о чем около полуночи сообщил сайт сине-гранатовых. Ситуация назревала, однако неустойка Рональда была велика, и он ее получит -около 12 миллионов евро. Последней каплей стало поражение накануне от Райо Вальекано, где победный гол забил Радамео Фалькао. Кандидат на пост коуча "Барсы" -великий Хави.