Голландцы вырывают путевку в плей-офф Лиги наций в дивизионе А

Голландцы на последних минутах выездного матча с Германией вырывают путевку в плей-офф Лиги наций в дивизионе А. Уже к середине первого тайма оранжевые уступали 0:2, на 85-й минуте Квинси Промес сократил отставание гостей, а в компенсированное время Ван Дейк восстановил паритет 2:2. Голландцы обходят французов по личным встречам, немцы замыкают трио.