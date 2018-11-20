ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Голландцы вырывают путевку в плей-офф Лиги наций в дивизионе А

Голландцы на последних минутах выездного матча с Германией вырывают путевку в плей-офф Лиги наций в дивизионе А. Уже к середине первого тайма оранжевые уступали 0:2, на 85-й минуте Квинси Промес сократил отставание гостей, а в компенсированное время Ван Дейк восстановил паритет 2:2. Голландцы обходят французов по личным встречам, немцы замыкают трио. 

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все