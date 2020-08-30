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"Гомель" и БНТУ-БелАЗ разыграют Кубок Беларуси по гандболу среди женских команд

Прямая трансляция из Жлобина в 15:30 сегодня стартует на "Беларусь 5". В полуфинале "Гомель" справился с "Городничанкой", а столичная команда - с гандболистками из Витебска.

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