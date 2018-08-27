"Гомель" - минское "Динамо" 0:0

"Гомель" останавливает "Минск". "Динамо" Сергея Гуренко в 19-м туре чемпионата Беларуси на выезде не сумело обыграть "рысей", 0:0. "Шахтер" дома сильнее "Днепра", 3:1. "Горняки" набрали 38 очков и делят второе место с "Витебском" и столичным "Динамо". До БАТЭ 7 баллов.

Роналду опять не забивает. Новый клуб португальца "Ювентус" во втором туре чемпионата Италии обыграл "Лацио", 2:0. На счету Криштиану голевая передача. Пьянич и Манджукич забили. Неделю назад "бьянко-нерри" в первом туре одолели "Кьево", 3:2.