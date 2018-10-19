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"Гомель" обыгрывает молодежную сборную Беларуси в чемпионате страны по хоккею

"Гомель" обыгрывает молодежную сборную Беларуси в чемпионате страны по хоккею - 4:1 и поднимается на второе место в турнирной таблице. Команда У-20 замыкает восьмерку, на строчку выше идет жлобинский "Металлург". Вчера «сталевары» в Молодечно уступили местному "Динамо" - 2:4.

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