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Гомель сегодня соберет лучших биатлонистов Беларуси

В городе над Сожем торжественно откроют новую лыжероллерную трассу. Ее протяженность 1 километр. Проектом также предусмотрен стадион, который включает в себя полуоткрытый биатлонный тир на 24 стрелковых места с дистанцией стрельбы - 50 метров, а также трибуны, кабины для переодевания и хранения инвентаря и систему искусственного оснежения.

Программа турнира насыщенная: официальные тренировки, мастер-классы звезд биатлона. Кроме того, вместе с открытием трассы начнутся и первые соревнования - Кубок Белорусской федерации биатлона.

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