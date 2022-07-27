"Гомель" сыграет против "Ариса" - прямая трансляция на "Беларусь 5"

Избежать ошибок, допущенных в первой встрече, и сыграть надежно в обороне - главный тренер футбольного "Гомеля" Владимир Невинский рассчитывает на победный результат в ответном матче с "Арисом", делая акцент на хорошую линию атаки соперника. Поединок второго раунда квалификации Лиги конференций пройдет сегодня вновь в Греции на поле стадиона Kleanthis Vikelidis. В первом матче, напомним, гомельчане потерпели сокрушительное поражение со счетом 1:5.