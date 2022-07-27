ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

"Гомель" сыграет против "Ариса" - прямая трансляция на "Беларусь 5"

Избежать ошибок, допущенных в первой встрече, и сыграть надежно в обороне - главный тренер футбольного "Гомеля" Владимир Невинский рассчитывает на победный результат в ответном матче с "Арисом", делая акцент на хорошую линию атаки соперника. Поединок второго раунда квалификации Лиги конференций пройдет сегодня вновь в Греции на поле стадиона Kleanthis Vikelidis. В первом матче, напомним, гомельчане потерпели сокрушительное поражение со счетом 1:5.

Прямая трансляция встречи начнется на "Беларусь 5"в 20:50.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все