"Гомель" сыграл вничью с "Неманом"

"Гомель" в 16-м туре чемпионата страны по футболу, играя в большинстве, упустил победу над "Неманом" в дополнительное время. Ничья - 1:1. Голы Нивалдо и Алыкулова с пенальти. "Неман" на седьмой строчке турнирной таблицы, 21 балл в активе. "Гомель" с тринадцатью очками на четырнадцатом месте.



Два матча сегодня внесут изменения в турнирную таблицу розыгрыша. "Городея" встретится с "Ислочью". "Динамо-Брест" примет "Торпедо-БелАЗ". Прямая трансляция поединка на телеканале "Беларусь 5" в 20:45.



