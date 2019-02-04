"Гомель" - в четвертьфинале гандбольного Кубка вызова

В одной восьмой девушки дважды на своей площадке переиграли хорватскую "Коку". В субботу - 30:18, в воскресенье - 32:23. Матчи следующей стадии третьего по значимости гандбольного турнира Европы пройдут в марте, соперник гомельчанок определится после завершения всех игр 1/8.