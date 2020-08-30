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"Гомель" выиграл кубок Беларуси среди женских команд
Золотой дубль от гандболисток "Гомеля". Вслед за чемпионатом южанки берут и Кубок страны. В матче за трофей обыграны конкурентки последних лет - "БНТУ-БелАЗ" - 26:22. Самой результативной в составе победителей стала российская разыгрывающая Виктория Дивак, на мяч больше на счету левой полусредней столичного коллектива Анастасии Кулак, возобновившей карьеру после декретного отпуска.
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