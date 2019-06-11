Гомельская область передала Минской эстафету "Пламя мира"

Эстафету "Пламя мира" Гомельская область час назад передала Минской. На границе двух регионов хранители огня возложили цветы к памятнику партизанам. Колонна в сопровождении байкеров из Солигорска и Слуцка сейчас направляется в город шахтеров, где сегодня и проходит эстафета огня. Факелоносцы спустятся в спелеолечебницу Беларуськалия и поднимутся на терриконы, а затем пробегут по улицам города. В завершении жителей ждет большой концерт на центральной площади.