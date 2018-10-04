Гомельская область стала лучшей в Республиканской спартакиаде школьников этого года

Сборная южного региона обошла остальные, набрав 965 очков. Юные спортсмены оказались непобедимыми и в летних, и в зимних видах спорта. Результат - 4 условных золота, 7 серебряных мест и 11 бронзовых. По этому случаю в Гомеле состоялось чествовании тренеров, подготовивших призеров спартакиады. 46 человек получили специальные статуэтки, памятные подарки и благодарности.