3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Гомельская область стала лучшей в Республиканской спартакиаде школьников этого года
Сборная южного региона обошла остальные, набрав 965 очков. Юные спортсмены оказались непобедимыми и в летних, и в зимних видах спорта. Результат - 4 условных золота, 7 серебряных мест и 11 бронзовых. По этому случаю в Гомеле состоялось чествовании тренеров, подготовивших призеров спартакиады. 46 человек получили специальные статуэтки, памятные подарки и благодарности.
В этом году Республиканская спартакиада школьников прошла по 24 видам спорта в 13-ый раз. Второе место в ней заняла Гродненская область, третье - Могилевская.
Президент
Все
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики
Президент Беларуси поздравил Султана Омана с Национальным днем
Политика
Все
Общество
Все
В каких белорусских услугах заинтересована Аргентина, рассказал Николас Пинейро
С какой целью администрация Байдена разрешила Украине бить ракетами вглубь России
Какие предложения вносят белорусы во время личного приема граждан депутатами, рассказал Артем Цуран
Экскаваторы и картофель фри вне конкуренции: как развивался Толочинский район
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все