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Гомельская область стала лучшей в Республиканской спартакиаде школьников этого года

Сборная южного региона обошла остальные, набрав 965 очков. Юные спортсмены оказались непобедимыми и в летних, и в зимних видах спорта. Результат - 4 условных золота, 7 серебряных мест и 11 бронзовых. По этому случаю в Гомеле состоялось чествовании тренеров, подготовивших призеров спартакиады. 46 человек получили специальные статуэтки, памятные подарки и благодарности.

В этом году Республиканская спартакиада школьников прошла по 24 видам спорта в 13-ый раз. Второе место в ней заняла Гродненская область, третье - Могилевская.

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