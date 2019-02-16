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"Гонка легенд" соберет гостей и участников в Раубичах

Менее двух суток остается до старта биатлонной "Гонки легенд" в Раубичах и проводов из большого спорта олимпийских чемпионок Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино. Уже завтра пройдут тренировки именитых спортсменов, сегодня же в спорткомплексе завершаются последние приготовления и к "Гонке легенд", и к чемпионату Европы по биатлону. Несмотря на температурный плюс толщина снежного покрова трассы соответствует регламенту IBU, т.е. не опускается ниже 50 сантиметров. Сегодня в Раубичах тренируются сборные Беларуси, Казахстана, прибыли атлеты из Литвы, Италии и Чехии.

"Гонка легенд" собирает гостей и участников в понедельник: сначала пройдут два масс-старта, после - смешанная эстафета. Расписание соревнований на ваших экранах. Напомним, в Раубичах выступят такие именитые спортсмены, как Уле-Эйнар Бьорндален, Халвор Ханевольд, Рико Гросс, Надежда Скардино и Дарья Домрачева.

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