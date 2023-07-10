Гонка с препятствиями Bison Race собрала в Бресте более 1000 участников

Сильные духом и физически развитые спортсмены, которые в жизни занимаются разными профессиями, накануне выясняли сильнейшего в популярном забеге с препятствиями! Bison Race второй год подряд проходит в Бресте и пользуется повышенным спросом: более тысячи участников (из Беларуси, России, Польши и Украины) подали заявку. Отметим, в таком виде как "Бег с препятствиями" белорусы конкурентоспособны на европейской арене. В июне с чемпионата Европы наши привезли несколько наград разной пробы. Кроме группы элитных бегунов, в Bison Race принимают участие и те, кто просто хочет проверить свои физические способности, а также дети.