Гонками преследования сегодня завершится первый этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке

В мужском пасьюте Беларусь представит Антон Смольский - он 50-й, стартует через минуту и 51 секунду после лидера - норвежца Йоханнеса Бе. В 13:35 прямая трансляция на "Беларусь 5", а в 16:40 болеем за женщин, где за нашу команду на лыжню выйдут две Ирины - Кривко и Кручинкина.