Результаты гонок преследования на чемпионате мира по биатлону

Никита Лобастов на 37-м месте завершает гонку преследования на чемпионате мира по биатлону. Он совершил один промах. Это лучший результат среди белорусов. На строчку ниже Антон Смольский, Роман Елетнов - 42-й. Равных не было Эмильену Жаклену из Франции.



У женщин победу праздновала хозяйка - Доротея Вирер. У Ирины Кривко целых 4 промаха, это 49-е место. Елена Кручинкина из-за отставания на круг была снята на четвертом отрезке и стала последней - 59-й.



