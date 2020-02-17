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Результаты гонок преследования на чемпионате мира по биатлону
Никита Лобастов на 37-м месте завершает гонку преследования на чемпионате мира по биатлону. Он совершил один промах. Это лучший результат среди белорусов. На строчку ниже Антон Смольский, Роман Елетнов - 42-й. Равных не было Эмильену Жаклену из Франции.
У женщин победу праздновала хозяйка - Доротея Вирер. У Ирины Кривко целых 4 промаха, это 49-е место. Елена Кручинкина из-за отставания на круг была снята на четвертом отрезке и стала последней - 59-й.
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