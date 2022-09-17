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Гонки преследования в рамках второго этапа Кубка Содружества пройдут в Раубичах
В рамках второго этапа Кубка Содружества по биатлону, который принимают Раубичи, сегодня пройдут две гонки преследования.
Первыми на старт выйдут женщины. Прямая трансляция гонки начнется на "Беларусь 5" в 10:50. Лучшей из белорусок, по итогам спринта, стала Динара Алимбекова, она уйдет на дистанцию под пятым номером, уступая лидеру - Наталье Гербуловой - 52 секунды.
Все шансы на второе золотоесть у Антона Смольского, он первый выйдет на старт в мужском пасьюте, прямая трансляция которого начнется в 13:50.
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