Гонсало Игуаин забивает за "Интер Майами"

Бывший нападающий "Реала", "Ювентуса", "Милана" и "Челси"забивает свой первый мяч в американской МЛС. Новичок "Интер Майами" ГонсалоИгуаин пушечным ударом со штрафного принес победу над "Нью-Йорк Рэд Буллс" - 2:1. Команда аргентинского нападающего пока остается за пределами зоны плей-офф.