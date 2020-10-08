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Гонсало Игуаин забивает за "Интер Майами"

Бывший нападающий "Реала", "Ювентуса", "Милана" и "Челси"забивает свой первый мяч в американской МЛС. Новичок "Интер Майами" ГонсалоИгуаин пушечным ударом со штрафного принес победу над "Нью-Йорк Рэд Буллс" - 2:1. Команда аргентинского нападающего пока остается за пределами зоны плей-офф.

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