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Горди Дуайэр: Главная проблема минского "Динамо" сегодня - это реализация

Самая главная проблема минского "Динамо" сегодня - это реализация, команде не хватает уверенности. Такое мнение высказал главный тренер Горди Дуайэр после очередного поражения "зубров" в регулярном чемпионате КХЛ. Накануне "Динамо" уступило лидеру Западной конференции - "Йокериту" - со счетом 1:4. Единственную шайбу за хозяев забросил Хенкель.

Следующий поединок "Динамо" проведет завтра. На льду "Минск-Арены" принимаем московский "Спартак".

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