Горди Дуайер официально уволен с поста главного тренера хоккейного "Динамо"

В пятницу в хоккейном "Динамо" случилось то, о чем многие специалисты говорили уже давно. Главный тренер "зубров" Горди Дуайер официально был уволен, вместе с канадцем "Динамо" покинул и весь его тренерский штаб.

Следствие закономерное: требуемых результатов команда не показывала, сейчас "зубры" на последнем месте в Западной конференции, более того, впервые в истории выступления белорусского клуба в КХЛ у "Динамо" случилась серия из 11 поражений подряд. Антидостижение в народе так и назвали "рекорд имени Горди".

Задача не выполнялась и по формированию в клубе базовой команды для сборной страны. Расставание получилось без громких заявлений, исправлять катастрофическое положение дел попробует Андрей Сидоренко, главный тренер сборной Беларуси, который на этой неделе провел свой первый турнир у руля национальной команды после длительного перерыва. В ситуации разбирался Станислав Липский.

После полудня в пятницу официальный сайт хоккейного минского "Динамо" опубликовал новость о расторжении контрактов с Горди Дуайером и его тренерским штабом.

На пост главкома "зубров" СМИ сразу же отправили Андрея Сидоренко. Вечером в пятницу на "Чижовка-Арене" национальная команда продолжила победное выступление в Кубке четырех наций, обыграв Словению 4:1, однако перед началом пресс-конференции Андрей Сидоренко заявляет, как будто ни сном ни духом.

В субботу вечером после проигранного белорусами сборной Латвии в серии буллитов решающего матча Еврочелленджа в эксклюзивном интервью нашему телеканалу Андрей Сидоренко также отказывается от комментария по поводу своего назначения.

В полдень воскресенья все тот же сайт минского "Динамо" наконец-то публикует информацию, что Сидоренко официально возглавил "Динамо", помогать ему будут Андрей Ковалев и Дмитрий Кравченко! Тут бы расспросить наставника о первых шагах, о том, как "Динамо" и сборная будут сотрудничать, но Сидоренко решил пока сыграть в закрытый хоккей.

Вот глава пресс-службы "зубров" Роман Стронгин для "Главного эфира" старается договориться об эксклюзивном интервью во время воскресной тренировки команды, но Андрей Сидоренко отказал. В чем-то понять специалиста можно: все же прежде надо разобраться, что происходит внутри коллектива.

Ситуация там плачевная, ведь даже Дмитрий Басков, генеральный директор клуба, подчеркнул, что команде необходимы кардинальные перемены:

"Динамо" сегодня - последняя команда Западной конференции.

Дуайер же останется надолго в истории клуба: под его руководством бело-синие потерпели одиннадцать поражений подряд, а в минувшем сезоне под началом канадца "Динамо" не вышло в плей-офф.

Сейчас вектор стратегии развития клуба поменяется: тотальная интеграция клуба и национальной сборной неизбежна.

Завтра новый тренерский штаб "Динамо" ждет первое испытание: в Минск приедет челябинский "Трактор" не чужих нам Ника Бэйлена и Пола Щехуры, старт поединка намечен на 19:30, прямая трансляция на "Беларусь 5".

Матч пройдет на "Чижовка-Арене" из-за подготовки "Минск-Арены" к детскому "Евровидению".