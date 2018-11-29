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Горнолыжный центр "Силичы" готовится к открытию

Прокатиться по трем трассам любители зимнего отдыха смогут в первый день января. Пока же в комплексе ведутся последние приготовления к новому сезону. Четырнадцать снежных пушек работают почти без перерывов. Одна такая установка за час создает около восьми грузовиков снега.

Настоящая вьюга в эти дни и в столичном микрорайоне Веснянка. На площадке, возле Футбольного манежа, постепенно растут снежные сугробы. Это материал для будущей лыжной трассы. По словам организаторов, если погода будет способствовать, первая лыжня откроется через две недели.

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