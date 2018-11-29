Горнолыжный центр "Силичы" готовится к открытию

Прокатиться по трем трассам любители зимнего отдыха смогут в первый день января. Пока же в комплексе ведутся последние приготовления к новому сезону. Четырнадцать снежных пушек работают почти без перерывов. Одна такая установка за час создает около восьми грузовиков снега.

