"Городея" в сахарном дерби громит "Слуцк" - 3:0 - и поднимается на 13-ое место в турнирной таблице. У клуба 15 очков, столько же еще у трех клубов выше. Дубль оформил Сергей Архипов, точку во встрече поставил Кирилл Павлючек. Этот результат позволяет "Городее" обойти "Минск". "Горожане" уступили 0:1 "Ислочи", но имеют две игры в запасе.



