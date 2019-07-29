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"Городея" и "Неман" - потеря Высшей лиги по итогам 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

"Городея" и "Неман" - потеря Высшей лиги по итогам 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу, вчера эта стадия турнира завершилась пятью матчами.

"Ислочь" справилась с "Ошмянами", "Минск" с "Белшиной" - также 3:1, футболисты минского "Торпедо" победили "Клецк" 7:2. "Слуцк" в серии пенальти сильней "Лиды" 4:3. В Дзержинске "Энергетик" 6:0 разгромил "Арсенал".

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