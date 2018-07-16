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"Городея" в гостях переиграла могилевский "Днепр" - 2:1

В 16-м туре чемпионата Беларуси по футболу в матче аутсайдеров "Городея" в гостях переиграла могилевский "Днепр" - 2:1. За победителей дубль на свой счет записал Лебедев, хозяева смогли ответить лишь одним ударом в цель Шепелева. Благодаря этой победе "Городея" смогла сравняться по очкам с "Днепром" и уйти с последнего места в турнирной таблице.

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