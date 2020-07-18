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"Городея" вырывает победу у "Белшины" - 2:1

Фантастическая концовка в Городее! "Сахарники" вырывают победу у аустсайдера первенства "Белшины" - 2:1. Причем все мячи были забиты в компенсированное время. На 95-й минуте Милан Йоксимович отличился с пенальти, Леонид Ковель на 98-й паритет восстановил, но спустя минуту Лазар Сайчич принес три балла "Городее".

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