"Городея" вырывает победу у "Белшины" - 2:1

Фантастическая концовка в Городее! "Сахарники" вырывают победу у аустсайдера первенства "Белшины" - 2:1. Причем все мячи были забиты в компенсированное время. На 95-й минуте Милан Йоксимович отличился с пенальти, Леонид Ковель на 98-й паритет восстановил, но спустя минуту Лазар Сайчич принес три балла "Городее".