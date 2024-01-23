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Городской этап "Снежного снайпера" в Минске объединил почти 100 участников
В Минске стартовал городской этап республиканских соревнований "Снежный снайпер". Турнир объединил почти 100 юных биатлонистов из каждого района столицы, которые мечтают о спортивной карьере. В первый день на старты вышли девушки. У каждой возрастной группы - свой маршрут. Затем в соревнованиях примут участие парни и смешанные группы.
Я очень надеюсь, что пойду в профессиональный спорт. Лыжи для меня это что-то большее, чем, например, хобби, увлечения. Это для меня целая жизнь. Поэтому я буду стараться изо всех сил победить в этом году.
Я участвую первый год. Прошла на город, нацелена на республику. Потому что мне очень нравится кататься на лыжах. Это очень интересное занятие.
Я люблю спорт, биатлон. Я ходила на него со школы. Ну и пришла постепенно к своей цели.
Подготовка шла нормально, стремилась к своей цели. Я готова получить первое место.
В каждом районе подготовлены снежные трассы, где проходили школьные соревнования. И сейчас еще проходят соревнования среди взрослых учащихся и учащихся колледжей. Поэтому условия, чтобы ребята могли почувствовать себя настоящими спортсменами, были созданы. И мы их всячески поддерживаем. Привлекаем наших тренеров, именитых спортсменов для того, чтобы было на кого равняться.
Самые популярные соревнования среди юных биатлонистов помогают раскрыть таланты школьников. Победители личных и командных зачетов примут участие в учебно-тренировочном сборе, а затем будут отстаивать честь города на республиканском турнире!
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